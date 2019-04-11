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Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

Amerikan Edebiyatı’nın en özel yazarlarından Vonnegut, genç yazar adaylarına hangi tavsiyelerde bulunmuştu?

Özel İçerik | 11.04.2019 - 11:19..
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Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

Kurt Vonnegut

Usta yazar Kurt Vonnegut'un 12. ölüm yıl dönümü anısına saygıyla...

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Vonnegut’un en belirgin özelliği hiciv konusundaki ustalığı. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında asker olarak bulunması ve savaş ortamında şahit oldukları sebebiyle hiciv romanı olan “Mezbaha No:5”i yazması, onu çağdaş Amerikan yazarları arasına kattı.

Otomatik Piyana, Kedi Beşiği gibi pek çok ünlü romanı ile de tanındı. Alanında böylesine başarılı Vonnegut, ölmeden önce gençlerle, kısa öykü ve roman yazmak konusunda tavsiyelerini de paylaşmıştı. İşte kendi cümleleriyle o tavsiyeler…

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Hikayenin başı, mümkün olduğunca sonuna yakın olmalı!"

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Yalnızca tek bir kişiyi memnun etmek için yazın. Eğer bir pencere açıp tüm dünyayla aşk yapmaya çalışırsanız, deyim yerindeyse, öykünüz zatürre olacaktır”.

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Okuyucunun destekleyip taraf olabileceği en az bir karakter yaratın" diyen Vonnegut şunu da ekliyor: "Sadece bir bardak su bile olsa her bir karakteriniz bir şeyler istemeli”.

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Her cümleniz bu ikisinden birini yerine getirmeli:

 

- Karakterin kişiliğini belli etmek

- Olay örgüsünü ilerletmek".

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Sadist olun. Başkarakterleriniz ne denli tatlı ve masum olursa olsun, başlarına korkunç şeyler gelsin ki okuyan onların nasıl bir insan olduğunu görebilsin".

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Size tamamen yabancı olan birinin zamanını öyle kullanın ki, vaktinin boşa gittiğini hissetmesin".

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

"Okuyucularınıza olabildiğince kısa sürede, olabildiğince fazla bilgi verin. Muallakta bırakmanın canı cehenneme! Okur, nerede neyin döndüğünü tümüyle kavrayabilmeli ki, hamam böcekleri son birkaç sayfayı yese bile hikayenin sonunu getirebilsin".

Usta yazar Kurt Vonnegut’tan yazar adaylarına tavsiyeler

Her kuralın bir istisnası olduğunu da vurgulayan Vonnegu, kurallarını yıkışını şöyle dile getiriyordu: “Benim zamanımdaki en büyük Amerikan kısa öykü yazarı Flannery O’Connor’dı. Hemen hemen tüm kurallarımı yıktı. Büyük yazarlar böyle şeyler yapmaya meyilli oluyorlar”.

Kaynak: edebiyathaber.net

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Damla Karakuş

[email protected]

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