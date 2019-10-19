taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedildi.

İHA | 19.10.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybeden usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı.

Pakdil için ikindi namazını müteakip, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

SİYASİ CEPHE CENAZEDEYDİ

Cenazeye; Pakdil Ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yazar Rasim Özdenören, eski bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Cenazede Rasim Özdenören, namaz kılındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Pakdil'in öğrencisi bir gencin okuduğu Mehmet Akif İnan'ın Mescid- i Aksa şiiri, herkesi duygulandırdı. Pakdil'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

65
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

425
Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

68
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

244
Havalimanında 179 adet iPhone ele geçirildi

Havalimanında 179 adet iPhone ele geçirildi

120
Belhanda ıslıklandı

Belhanda ıslıklandı

64
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir