Ustası babası, patronu ağabeyi çıktı

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 57 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. İddiaya göre, Çelik bu arada gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.’ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Bu arada, Çelik’in art arda iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

2005 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar olduktan sonra Ayşe Çelik’in kocası Ömer Ünal, çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. Ayşe Çelik 5 çocuğuyla tek başına kaldı. Bu arada, çocuklara ev sahibi S.N., bir baba gibi kol kanat gerdi. İnşaat malzemeleri satan S.N., Çelik’in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırıp sahip çıktı. Bir süre sonra Faruk Ünal’ı bir başka iş yerinde çalışmasını sağlayan S.N., 2005 yılında hayatını kaybetti.

YAŞLI TANIDIKLARI ANLATTI

2011 yılında da annesini kaybeden Faruk Ünal’a çevredeki bazı yaşlı tanıdıkları "Annen ve S.N., aşk yaşadı ve siz de ondan sonra dünyaya geldiniz. Bu adamın çocuğu olabilirsiniz, bunu bir araştırın" dedi. Duyduklarını ilk başlarda pek önemsemeyen Ünal, daha sonra patronu olduğu kişiye "S.N., bizim de babamız olabilir annem ve babanız aşk yaşamış" dedi. Bu duruma patronu inanmadı, böyle bir şey olmayacağını söyledi.

KAN ÖRNEKLERİYLE TEST YAPILDI

Faruk Ünal, 2013 yılında çalıştığı yerden emekli oldu. Kimlikte ismi yazan babasını hiç görmeyen Ünal, baba hasretiyle yanarken mahalledeki komşularının iddiaları devam etti. Ünal, bu konuda gerçeği öğrenmek için S.N.'nin ailesini ve eski patronunu sıkıştırmaya devam edince N. ailesinin en küçük oğlu F.N., DNA testi yaptırmaya karar verdi. Ünal ve F.N.’den alınan kan örnekleri özel bir hastaneye verildi. Hastane de örnekleri test için İngiltere’ye gönderdi. Bir süre sonra gelen rapor, Ünal ve F.N.’nin yüzde 99.86 kardeş olduğunu gösterdi.

54 YIL SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

DNA sonucunda Ünal, 54 yıl sonra ustasının babası olduğunu, patronunun ise ağabeyi olduğunu öğrendi. Ancak N. ailesi DNA testine rağmen bu sonucun doğru olmadığını, babalarından bir örnek alınarak test yapılması gerektiğini belirtti. Ünal, her şeyin ortada olduğunu söyledi ama aileyi bir türlü ikna edemedi. Ünal, bunun üzerine aile mahkemesine başvurarak "soy bağının değiştirilmesi ve babasından doğan hakların verilmesini" talep etti.

MEZARINI SEVİP, DUA ETTİ

DNA testi gelir gelmez baba hasretini dindirmek için S.N.’nin mezarına giden Ünal, burada mezar taşını sevip, toprağı sulayarak dua etti. 54 yıl bildiği her şeyin yalan olduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getiren Ünal, "Annem ile babam arasında bir ilişki başlamış zaten bunu biz öğreneli 2 yıl oldu çünkü bizden hep saklamışlar” dedi.

"RAZIYSANIZ BABAMIZI KABİRDEN ÇIKARALIM"

Babasının ölümüne çok üzüldüğünü anlatan Faruk Ünal, “Tarifi imkansız bir şekilde hem üzüldüm hem de sevindim. Çünkü bir ömür gitti ve ailenin en küçüğüyüm. Yaşım 54 ve babamı yeni buluyorum var mı böyle bir şey? Zamanında bir annenin ve babanın yapmış olduğu hata mı desem birbirlerini sevmişler mi desem ama bize yıllarca baba hasreti çektirdi. Şimdi kabir açtırıp tekrar bir test yaptırmayı düşünüyorlar ama biz kendi kardeşleriyle yüzde yüz çıktığımıza göre babam S.N." şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUNU GERÇEK BABASINDAN SAKLAMAMALIYDI”

“Anneme kızmamak mümkün değil” diyen Faruk Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hepimizin geçmişte yanlışları olabilir ama insan çocuğunu gerçek babasından saklamamalıydı. Artık bunu kime söyleyeceğiz? Annemiz 2011 yılında vefat etti ve babamız ise 2005’de vefat etti. Yani içimizde beslediğimiz baba sevgisini yıllar sonra DNA sonucuna göre öğrendik. Sevincimiz sonsuz ama buruk bir sevinç çünkü anneyi ve babayı kaybettikten sonra öğrenebildik."





MAHKEME SONUCU YETERLİ BULMAZSA BABADAN ÖRNEK ALINACAK

Avukat İsa Ayanoğlu ise DNA sonucundan emin olduktan sonra aile mahkemesine bir dava açtıklarını anlatarak, "Bu dava soy bağının düzeltilmesiyle alakalı. Bu dava neticelenmeden henüz tedbir istemli olarak miras payının denkleştirilmesiyle alakalı da ayrı bir dava süreci başlattık. O da şu anda görülüyor. Bu dava içerisinde mahkeme mevcut olarak vermiş olduğumuz DNA testini yeterli görür ise yeni bir test yaptırma yönüne gitmeyecek. Eğer yeterli görülmez ise o zaman belki mezardan bir örnek alınarak ya da kardeşlerinden bir örnek alınarak bunların karşılaştırılması suretiyle öz kardeşi olup olmadıklarını ya da rahmetli S.N.’nin çocuğu olup olmadığını tespit edecek” dedi.