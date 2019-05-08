Üstten açılan ön kameraya sahip Huawei P Smart Z tanıtıldı

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda kullanıcılara daha fazla ekran sunmak için çeşitli tasarımlar denedi. İlk başlarda iPhone ile başlayan çentikli ekran tasarımı, ardından hemen hemen bütün üreticiler tarafından kullanıldı. Ancak bununla yetinmeyen şirketler, ekranda kamera deliği bulunan akıllı telefonlar piyasaya sürerek çentiği ekrandan tamamen kaldırdı.

Delikli ekran tasarımını benimseyen birçok akıllı telefon üreticisi bulunsa da bazı şirketler, farklı kamera mekanizmalarına sahip telefonlar piyasaya sürdü. Örneğin Oppo, üstten açılan bir mekanizmaya sahip akıllı telefon piyasaya sürerek ekrandan kamerayı tamamen kaldırdı. Ardından Samsung, Galaxy A80 modelinde üstten açılan ön ve arka kameranın bulunduğu bir panel kullandı.

Şimdiye kadar açılıp kapanabilen kamera mekanizmalarına sahip bir telefon piyasaya sürmeyen Çinli şirket Huawei, P Smart Z modeli ile bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirket, üstten açılan ön kamera sahip yeni modelini tanıttı.

HUAWEI P SMART Z ÖZELLİKLERİ

Hiçbir çentik ve kamera bulunmayan 6,59 inç büyüklüğünde FULL HD+ ekrana sahip Huawei P Smart Z, Kirin 710F işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcılarla buluşacak telefonda, 16 MP + 2 MP çift arka kamera ve telefonun üst tarafından açılıp kapatılabilen 16 MP bir ön kamera bulunuyor.

Telefonun arka tarafına baktığımız ise bir adet parmak izi okuyucusu karşımıza çıkıyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan P Smart Z, Android 9 Pie işletim sistemine ve 4000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Açılıp kapanabilen kamera mekanizmasının dayanıklılığından şüphe edenler için de bir açıklama yapan Huawei, bu mekanizmanın 12 kilogram basınça 100 bin kez açılıp kapatılarak test edildiğini açıkladı.

Gece yarısı siyahı, zümrüt yeşili ve safir mavisi renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak telefonun satış fiyatı ise 312 dolar olarak açıklandı.

Huawei P Smart Z bütün özellikleri:

6,59 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 2,5D kavisli cam ekran

Sekiz Çekirdekli Kirin 710F 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU

4GB RAM, 64GB depolama, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 9.0 ile Android 9.0 Pie

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 16 MP arka kamera, ikincil 2 MP arka kamera

F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Boyutlar: 163.5 × 77.3 × 8.8mm

Ağırlık: 196.8g

Parmak izi sensörü

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, NFC, USB Tip-C

4000mAh batarya

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