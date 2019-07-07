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Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmadı

KKTC'de Girne-Lefkoşa hattı minibüsünde şoförün, 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmaması, sosyal medyada tepki çekti.

DHA | 07.07.2019 - 05:07..
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Minibüste neredeyse bütün koltuklar boş olmasına rağmen çocuk, şoförün yanındaki boşluğa oturdu. Olay, minibüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmadı

"SEN VİCDANINI NEYLE TEMİZLERSİN"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine sürücüye tepki yağdı. Konuyla ilgili yorum yapan KKTC'de Gazeteci Kartal Harman, "İşçi çocuğunu üzeri kirli diye koltuğa oturtmayan o şöföre bir çift sözüm olacak. O çocuğun üzerindekiler yıkandığı zaman temizlenir pırıl pırıl alınteri kokar da, sen vicdanını neyle yıkayıp temizlersin onu bir düşün" diyerek tepki gösterdi.

Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmadı

MİLLETVEKİLİ ŞOFÖRÜ SAVUNDU

Milletvekili Biray Hamzaoğlu ise, "Boyacı koltuğa otursa o koltuk bir daha iflah olmaz. Ben çok işçi taşıdım ancak hiç biri bu şekilde binmedi otobüse. İş bitiminde kıyafetini değiştirirdi öyle binerdi otobüse" diyerek şöförün tavrını savundu.

Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmadı

MERSİN'DE 2 AY ÖNCE YAŞANMIŞTI

Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce ​Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk da üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmamaş, yine bir yolcu tarafından görüntülenen anlar büyük tepki toplamıştı.

Mersin’de minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

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