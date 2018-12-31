taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3161
Euro
6.0897
Altın
1278.93
Borsa
90931.73
Gram Altın
218.269

Usturlap nedir

Gök cisimlerinin geçiş anlarını saptayarak yön bulmaya yardımcı olan ilkel navigatörlere usturlap denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Çağımızın en doğru yol tarif araçları navigasyonlrdan önce haritalar vardı. Haritalardan önceyse de usturlap.

Usturlap nedir

Usturlap, bir gök cisminin ufkun üstünden geçiş anını saptamaya yarayan aygıttır. İlk olarak Yunanlılar tarafından gökcisimlerinin konum ve yüksekliklerini  gözlemlemek üzere M.Ö. 3. Yüzyılda kullanılmıştır. Sonrasında İslam devrinde aktif olarak gök bilimleri üzerinde kullanılan usturlap, bilimsel bir çok deneyde kullanılmış, bugün bilinen çokça bilginin öğrenilmesine katkı sağlamıştır.

Usturlap nedir

YÖN BULMAK İÇİN KULLANILDI

Orta çağda, güneşin batış tablolar eklenerek, denizcilerin bulundukları bölgeyi saptamalarına yarayan bir seyir yardımcısı haline gelen usturlap bir dönemin en gözde yol, yön bulma aracı haline gelmişti.

Usturlap nedir

Usturlap, bir halka ile asılı tutulabilen ahşap bir diskten oluşuyordu. Diskin kenarlarına dairenin açı dereceleri işaretlenmiş, boyunca bakıldığında güneşin ya da bir başka yıldızın görülebildiği oynar bir ibre diskin ortasına bağlı idi.

Usturlap nedir

Daha sonraları, bir tarafında yıldızlar haritası, öte tarafında ise zodyak dairesi bulunan bir plakadan yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle günün hangi saati olduğunu belirlemek mümkün olabilmiştir

Usturlap nedir

GÖK BİLİMLERİNİN ATASI

Bir gözlem yerinin enlemi ile yıldız saatini veren ve açık havada kullanılan bu aygıtın yerine, günümüzde gerçek bir gözlemevi aygıtı olan Danjon’un nesnel usturlap’ı kullanılır. Danjon’un getirdiği en önemli yenilik, gözlemlenen yıldızın 60˚ yükseklikteki daireden geçtiği anın saptanmasında gözlemcinin “kişisel denklem” denilen hatasını büyük ölçüde azaltan düzenektir. Hata payını sıfıra indiren bu racın üretimi de usturlapın kullanımı sayesinde bulunmuştur.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kolesterole ne iyi gelir?

Kolesterole ne iyi gelir?

14
Kara kutu nedir

Kara kutu nedir

3
Demlik nasıl parlatılır

Demlik nasıl parlatılır

0
Wolffia çiçeği nedir

Wolffia çiçeği nedir

2
İtikaf nedir nasıl yapılır

İtikaf nedir nasıl yapılır

14
Swing nedir

Swing nedir

0
Ensefalit nedir

Ensefalit nedir

2
[+] Görüş bildir