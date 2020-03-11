Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı

Gümüşhane'de araç tescil işlemlerindeki usulsüzlüklere yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Takipli çalışmalar neticesinde ekipler, 10 şüphelinin kimliğini belirledi.

Gümüşhane, İstanbul, Iğdır ve Bayburt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlileri de bulunan Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S. ve Y.A, "Görevi kötüye kullanmak ve "Usulsüz araç tescil işlemleri yapmak" suçlamasıyla yakalandı.

3 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gümüşhane'ye getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların, usulsüz araç tescil işlemleriyle yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir elde ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi.



