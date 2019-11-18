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Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

Adana'da üvey annenin dövdüğü ve komaya soktuğu 3 yaşındaki kız çocuğu hayatta kalma mücadelesini kazandı, hastaneden taburcu edilen çocuk yuvaya yerleştirildi.

İHA | 18.11.2019 - 10:37..
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Adana'da üvey annenin sürekli ağlıyor diye dövdüğü ve komaya soktuğu 3 yaşındaki kız çocuğu hayatta kalma mücadelesini kazandı. Hastaneden taburcu olan kız çocuğu yuvaya yerleştirildiği belirtildi.

ÜVEY ANNESİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Yavuzlar Mahallesi'nde üvey annenin, şiddet göstermesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edilen minik çocuk, beyin kanaması geçirerek komaya girmişti.

Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

HAYAT MÜCADELESİNİ KAZANDI

Minik çocuğun hastanedeki tedavisi günlerce devam ederken, doktorların kız çocuğunun hayatta kalması için ellerinden geleni yaptığı belirtildi. Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin olayın ardından çocukla birebir ilgilenip hastaneden hiç ayrılmadığı da belirtildi.

10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıktıktan sonra, bir süre de serviste tedavi görmeye devam eden kız çocuğu hayatta kalma savaşını kazandı.

Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

YUVAYA YERLEŞTİRİLDİ

Hastaneden taburcu olan kız çocuğu devlet tarafından alınarak yuvaya yerleştirildi.

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