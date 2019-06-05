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Üvey annesinden şiddet gören kızı arkadaşları kurtardı

Adana'da üvey annesinden şiddet gören 7 yaşındaki A.B.T., arkadaşlarının polise yaptığı ihbar sayesinde devlet tarafından koruma altına alındı.

DHA | 05.06.2019 - 09:22..
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Hüsne T., eşi Mustafa T.’nin ilk evliliğinden olan kızı A.B.T.'yi dövmeye başladı. Bu sırada markete giden A.B.T.'nin arkadaşları, çığlık seslerini duyarak eve gidip Hüsne T.'ye tepki gösterdi. Hüsne T. ise çocuklara sopa ve televizyon kumandası atarak karşılık verdi. Çocuklar evlerine gidip, ailelerinin cep telefonuyla polisi aradı. Çocukların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Hüsne T.'yi gözaltına aldı. A.B.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Üvey annesinden şiddet gören kızı arkadaşları kurtardı

"BENİ DÖVDÜĞÜNÜ DUYUNCA ONU DÖVÜYOR"

Hüsne T. üvey kızına şiddet uyguladığı iddialarını reddederek sadece kızdığını savundu. A.B.T. ise babasıyla annesinin 4 yıl önce boşandığını, daha sonra evlendiği eşine ise teyze dediğini belirterek, "Babam sürekli evdeki eşyaları satıp, nazar boncuklarını satıp, kumar oynuyordu. Bu yüzden annemle boşandılar. Teyzem ise bana kızıyor, sürekli azarlıyor, bağırıyor. Babama söylemiyorum beni dövdüğünü duyunca onu dövüyor" dedi.Üvey annesinden şiddet gören kızı arkadaşları kurtardı

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis merkezine ifadeye çağrılan Mustafa T. ise, "İki gündür inşaatta çalışıyorum, evde yoktum. Eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Hüsne ve Mustafa T. çifti serbest bırakılırken, A.B.T. ise devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.Üvey annesinden şiddet gören kızı arkadaşları kurtardı

Üvey annesinden şiddet gören kızı arkadaşları kurtardı

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