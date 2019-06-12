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Üvey baba, oğlunu ve arkadaşını bıçakladı

Beyoğlu’nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti.

İHA | 12.06.2019 - 13:03..
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Üvey babası S.A.'nın annesini darbettiğini öğrenen E.S. isimli genç, arkadaşı E.O.Ç. ile birlikte eve geldi. Üvey babası ile tartışan E.S. bir süre sonra tartışmaya başladı.

ÜVEY OĞLUNU BELİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya büyümesi üzerine bıçağını çeken S.A. 5 yaşındaki üvey oğlunu da kendisine siper etti. Arkadaşı ile birlikte üvey babasına saldıran E.S., tekme atarak yere düşürdü. Üvey baba ise elindeki bıçağı savurarak E.S.’yi belinden, arkadaşı E.O.Ç.’yi ise bacağından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı. Yaralanan E.S. ile E.O.Ç. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üvey baba, oğlunu ve arkadaşını bıçakladı VİDEO


Üvey baba, oğlunu ve arkadaşını bıçakladı

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