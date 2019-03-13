taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4553
Euro
6.16215
Altın
1304.515
Borsa
101721.05
Gram Altın
228.705

Üvey babasının kafasına bıçak saplayan şahıs yakalandı

Üvey babasını kafasına ekmek bıçak saplayarak yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 13.03.2019 - 04:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana’da 10 Mart Pazar günü Seyhan ilçesinde İsmail A. (24) üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile tartışmaya başladı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut Sertkaya’ın kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sertkaya ise hastanede tedavi altına alındı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üvey babasını kafasından bıçaklayan İsmail A.’nın Narlıca Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri mahalleye giderek şahsı araştırmaya başladı. Polisleri fark eden İsmail A. 27 Mayıs Caddesi üzerinde kaçtığı sırada kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

İSTEYEREK OLMADI

Sağlık kontrolüne getirilen İsmail A. gazetecilerin sorularına, "Pişmanım isteyerek olmadı. Babam alkollüydü, bende pişmanım. Oda farkında zaten” yanıtını verdi. Şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Üvey babasının kafasına bıçak saplayan şahıs yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlığa 100 bine yakın ihbar geldi

Bakanlığa 100 bine yakın ihbar geldi

62
Ronaldo'lu Juve çeyrek finalde

Ronaldo'lu Juve çeyrek finalde

32
İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

52
M.City Schalke'yi farklı geçti

M.City Schalke'yi farklı geçti

5
Ticaret Bakanlığı erken rezervasyon konusunda uyardı

Ticaret Bakanlığı erken rezervasyon konusunda uyardı

7
GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

4
İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu

İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir