Üvey oğluna şiddet gösteren anne serbest

Çukurova ilçesinde yaşayan H.A., 3 yıl önce D.K. isimli eşinden boşandı. Erkek çocuklarının velayetini ise mahkeme babaya verdi. Baba bir süre sonra C.A.A. isimli bir kadınla evlendi.

BAKICI KAYIT ALTINA ALDI

8 yaşındaki oğlu da bu kadınla birlikte kalmaya başladı. Ancak üvey anne, çocuğu dövmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalamayan bakıcı ise çocuğa uygulanan psikolojik baskıyı ve şiddeti, cep telefonuyla görüntüledi.

"KONUŞACAK MISIN YOKSA BOĞAYIM MI?"

Görüntülerde üvey anne çocuğa, "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka baban ne dedi sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat." diye bağırıyor.





KENDİ ÇOCUKLARI İSE İZLİYOR

Çocuk korkusundan, kadının karşısında kıpırdamadan durup ağlamaklı sesle kendini savunmaya çalışıyor. Bir süre böyle bekledikten sonra üvey anne, çocuğun boğazına sıkıp kulağını çekiyor. Bu anlarda ise kadının iki çocuğu da olayları izliyor. Dayak yiyen çocuk ise ağlıyor. Görüntüleri çeken bakıcı daha sonra korkup kayıttan çıkıyor.





"KORKUTMAK İÇİN YAPTIM"

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk, devlet korumasına alındı. Anne hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis merkezine götürülen üvey anne, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadın ifadesinde çocuğu darbetmediğini, korkutmak için yaptığını söyledi.