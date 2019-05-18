Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Düzce’nin Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi’nde Murat T., üvey oğlu İsmail Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNE SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesiyle Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını üvey oğlunun vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Evde bulunan anne A.T.’nin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan genci Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

23 yaşındaki İsmail Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.