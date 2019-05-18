taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Düzce'de tartıştığı üvey oğlunu öldüren katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA | 18.05.2019 - 08:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Düzce’nin Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi’nde Murat T., üvey oğlu İsmail Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNE SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesiyle Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını üvey oğlunun vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Evde bulunan anne A.T.’nin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan genci Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

23 yaşındaki İsmail Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

306
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

67
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

58
Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

64
Bir vasiyet, 29 yıldır binlerce kişiye aş oldu

Bir vasiyet, 29 yıldır binlerce kişiye aş oldu

35
CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi

CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi

9
Bursa'da besi çiftliğine yıldırım düştü

Bursa'da besi çiftliğine yıldırım düştü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir