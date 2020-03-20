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Uyarıları dikkate almayanlara zabıtalar müdahale etti

Koronavirüs nedeniyle uyarıları dikkate almayan vatandaşların oturdukları banklar, demir bariyerlerle çevrildi.

İHA | 20.03.2020 - 16:24..
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Türkiye'de  koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle birçok yerde yetkililer önlem alıyor.

Salgınla mücadele kapsamında yetkililer, zor durumda kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.

BANKLAR, DEMİR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

İstanbul Esenyurt'ta vatandaşların uyarıları dinlememesi üzerine meydanda bulunan banklar demir bariyerler ile çevrildi.

Zabıta ekipleri, daha sonra meydan çevresinde ve banklarda dezenfekte çalışması yaptı. Meydanda bulunan caminin avlusu da dezenfekte edildi.

Uyarılar dikkate alınmayınca, belediye ekipleri müdahale etti

"KIYAMA DURAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZÜNTÜM VAR"

Secdeye varamadığı için üzgün olduğunu belirten Fevzi Yıldırım, “Kıyama duramadığımız için üzüntüm var. Allah devletimize milletimize yardım etsin. Şu an için cami kapalı gidip, evimde namazımı kılacağım.” dedi.

Cuma namazını camide kılamadığı için evde kılacağını belirten Ekrem Kotancı, “Şimdi namaz kılmamıza izin vermediler. Eve gidip kılacağım. Devletimiz güçlüdür. Belediyemiz iyi tedbirlerini alıyor.” dedi.

Uyarıları dikkate almayanlara zabıtalar müdahale etti

Uyarıları dikkate almayanlara zabıtalar müdahale etti

Uyarıları dikkate almayanlara zabıtalar müdahale etti

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