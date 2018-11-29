Uyarıya aldırış etmeden balık tuttular

Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ta dün akşamdan itibaren çok sayıda balık kıyıya vurdu.

UYARIYA ALDIRMADILAR

Amasya Belediyesinin tedbir amacıyla "Kesinlikle balık tutmayın, tutulan balıkları tüketmeyin" şeklinde yaptırdığı anonsa rağmen çok sayıda vatandaş belediye binasının karşısında su yüzeyinden rahatlıkla görülen balıklardan avladı.

Tuttuğu balıkları köyüne götüreceğini belirten 5 çocuk bir vatandaş, ‘"Zehirli olabilir" uyarısı üzerine, “Bakacağız. Birimiz yiyecek. Eğer ölmez isek geri kalan devam eder” yanıtını verdi.

'Balık tutmayın' anonsuna aldırış etmediler VİDEO

İNCELEME YAPILACAK

Emekli Mehmet Hekimoğlu da et ve balık fiyatlarının pahalı olmasına değinip balık tutanları meraklı gözlerle izlerken, Şahabettin Karapelit ise, balık ölümlerine duyarsız kalınmamasını istedi.

Belediyeden yapılan anonsta, “Yeşilırmak’ta bugün sebebi belli olmayan balık ölümleriyle ilgili vatandaşlarımızın hassas davranmaları, Yeşilırmak’tan kesinlikle balık tutmamaları ve tutulan balıkların tüketilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün inceleme yapılmak üzere ölü balıklardan ve ırmak suyundan numune aldığı da öğrenildi.