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Uydu alıcılarından bin 925 adet uyuşturucu çıktı

Mersin polisinin kargoyla uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, iki uydu alıcısı içerisinde bin 925 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA | 13.03.2019 - 10:06..
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Polis ekiplerini bile şaşkına çeviren olayda, uydu alıcılarının içini boşaltıp hap yerleştiren 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KARGO YOLA ÇIKTI, POLİS PUSUDA YAKALADI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla Mersin’e uyuşturucu hap gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uydu alıcılarından bin 925 adet uyuşturucu çıktı

UYUŞTURUCU MADDELER UYDUNUN İÇİNDEN ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, uydu alıcıları içerisine gizlenmiş uyuşturucu hapın kargoya verildiğini ve Mersin’e geldiğini belirleyen ekipler, pusu kurarak paketi alacak kişileri bekledi. Bir süre sonra kargoyu alan 2 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, paketi de ele geçirdi. Paket içindeki iki uydu alıcısının içerisine gizlenmiş 1.925 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Uydu alıcılarından bin 925 adet uyuşturucu çıktı

Uydu alıcılarından bin 925 adet uyuşturucu çıktı

Uydu alıcılarından bin 925 adet uyuşturucu çıktı

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