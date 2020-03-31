Uydu internet hizmeti sunmaya çalışan OneWeb iflas etti

SpaceX başta olmak üzere, şu anda birçok şirketin uydu internet hizmeti için yarıştığı zaten biliniyor. Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine ilk internet uydularını geçtiğimiz yıl yerleştirmişti.

Ardından Mart 2020'de bir fırlatma daha gerçekleştiren şirket, 34 uyduyu daha yörüngeye göndermişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 34 UYDU DAHA FIRLATMIŞTI

OneWeb, dünyanın her köşesinde geniş bant internet erişimini sağlamak amacıyla başlatılan uydu takımyıldızı projesi kapsamında, uzaya üçüncü grup uydusunu geçtiğimiz hafta göndermişti.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

OneWeb, dünya çapında yüksek hızlı uydu İnternet hizmeti sunma planına aniden son vererek iflas başvurusu yaptı.

Şirket, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığını duyurdu.

OneWeb CEO'su Adrián Steckel, ''Mevcut durumumuzun nedeni, koronavirüsün yarattığı ekonomik krizdir.'' dedi.





GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLK SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta şirketten yapılan açıklamada, ''Artan seyahat kısıtlamaları ve küresel olarak tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle lansman programımızda ve uydu üretimimizde gecikmeler yaşanıyor.'' demişti.



