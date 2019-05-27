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Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketie yıldırım çarptı.

DHA | 27.05.2019 - 15:57..
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Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya’nın Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE FIRLATILDI

Yapılan açıklamada, “Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23’te Plesetsk Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

ROKET ZARAR GÖRMEDİ

Roketin yıldırımdan zarar görmediği; başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.

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