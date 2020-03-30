Uygulamaya uymayan taksiciye ceza

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi.

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren genelgeye göre, taksiler artık bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkabilecek.

Uygulamanın ilk günü, İstanbul trafiğine sonu sadece tek rakamlı olan plakalı taksilerin çıkmasına izin verildi.

İstanbul Avcılar'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında minibüs ve otobüs sürücülerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunurken, kapasitelerinin yarısı kadar sayıda yolcu alabilecekleri hatırlatıldı. Taksi şoförlerine de maske takmaları gerektiği vurgulandı.

392 TL PARA CEZASI

Denetim sırasında sonu çift rakamdan oluşan bir taksi durduruldu. Sürücü İsmet Yeni, yanında oturan kadın yolcunun tanıdığı olduğunu, müşterisi olmadığını savunmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak trafiğe çıktığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmasından kurtulamadı, 392 TL para cezası kesildi.