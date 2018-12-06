Uysal: Dünya halklarının türküsü İstanbul'da buluşsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, “Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” konseriyle sona erdi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen konsere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, usta sanatçılar, davetliler ve çok sayıda müziksever katıldı. Son konserde Sanatçı Yavuz Bingöl, Edebiyatçı-Yazar İskender Pala ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın birlikte sahne aldı.

Başkan Uysal, Halk Müzikleri Festivali'ne katıldı VİDEO

“BU FESTİVAL İLE ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERDİK”

Başkan Uysal konsere katılmadan önce festival bünyesinde açılan Halk Müziği Çalgıları Sergisi’ni ziyaret etti. Sergideki enstrümanları yakından inceleyen Uysal sanatkârlardan bilgi aldı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, “Bu festivale başlarken “Acaba olur mu?” diye çok soru işaretleri vardı. Ama gördük ki çok büyük bir ihtiyaçmış. Vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı misafirlerimiz de festivale yoğun ilgi gösterdi. Bu da bize bu konuda ciddi bir eksikliğin olduğunu ispatladı. En önemlisi başlatmaktı. Bunu başardık. Şimdi de bir gelenek haline dönüştüreceğiz. Bu organizasyona katkı veren tüm sanatçılarımıza ve yoğun ilgilerinden dolayı tüm müzikseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

“DÜNYA HALKLARININ TÜRKÜLERİ İSTANBUL’DA BULUŞACAK”

Festivale katılımcı ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Uysal, “Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz, gelecek senelerde de uluslararası düzeyde katılımla devam edecek. Bu sene İstanbul Maratonu’nun 40.’sını gerçekleştirdik. 40 yıl önce 150 kişiyle başlayan organizasyona bu sene katılım 120 bini aştı. İnşallah 10 bini aşkın kişinin katıldığı bu festival, önümüzdeki senelerde yüzbinlerce hatta milyonlarca müzikseverin buluştuğu bir organizasyona dönüşür. Bu sene 5 ülkenin halk müzikleri bu festivalde yer aldı. Önümüzdeki sene daha büyük ve kapsamlı organizasyonla katılımcı ülke sayısını 25-30’a kadar yükseltmeyi hedefliyoruz. Çünkü her halkın bir türküsü, her türkünün bir hikayesi var. Biz de dünya halklarının türküleri İstanbul’da buluşsun istiyoruz” diye konuştu.

İRFANİ TÜRKÜLER YÂD EDİLDİ

1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festivalin son konserinde sahne alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl’e; İsmail Altunsaray, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç eşlik etti. Usta sanatçılar “Gurbet Elde”, “Ervahı Ezel”, “Ben Gidersem Sazım”, “Gurbet Elde” gibi birbirinden özel irfani türküleri seslendirdi. Konserde seslendirilen eserlerle Türk Halk Müziği repertuarına kazandırdığı eserlerin günümüzde müzik araştırmacı ve icracılarına kaynak teşkil eden Seyit Meftuni ve Türk Halk Müziği repertuvarına pek çok eser kazandıran Âşık Beyhani eserleriyle yâd edildi. Yazar İskender Pala ise sevda ve hikmet dolu şiir ve hikayeleriyle konsere renk kattı. Saz ve söz üstatların performansı katılımcılara unutulmaz müzik ziyafeti yaşattı.

FESTİVAL ON BİNLERCE MÜZİKSEVERİ BULUŞTURDU

İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1 Aralık’ta CRR’de yapılan açılış töreniyle müzikseverlere kapılarını açmıştı. 5 Aralık’a kadar İspanya, İran, Azerbaycan, Kore ve Türk Halk Müzikleri’nden eserler seslendirildi. CRR başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dahil 4 farklı mekanda toplam 35 konser verildi. Homayoun Shajarian, Paco Peña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur&İsmail Hakkı Demircioğlu gibi ünlü sanatçılar sahne aldı. 5 gün boyunca devam eden festival, her yaştan on binlerce müzikseveri buluşturdu. Ayrıca festival bünyesinde ziyarete açılan Halk Müziği Çalgıları Sergisi, katılımcıların beğenisini topladı. 100 farklı enstrümanın yer aldığı sergide özellikle ömrü 150 yılı aşan Dombra, Şiraz Tarı, Ağız Kopuzları, Santur gibi enstrümanlar büyük ilgi gördü.