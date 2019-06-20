taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7926
Euro
6.507
Altın
1360.45
Borsa
94244.06
Gram Altın
253.359

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

Adana’da bir uyuşturucu bağımlısı, sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladıktan sonra babası tarafından olay yerinden arabayla kaçırıldı. Kaçan aracın önünü kesen polisler baba ve oğlunu gözaltına aldı.

İHA | 20.06.2019 - 00:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49097 sokak içerisinde Mustafa T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi durduk yere bıçakladı. Ardından İ.T., babası tarafından otomobil ile olay yerinden kaçırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Mustafa T.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı VİDEO

POLİS MEMURUNU DA BIÇAKLADI

Babası tarafından otomobille kaçırılan İ.T. ‘yi arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Çukurova ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde otomobili durdurdu. Teslim olmamak için direnen İ.T., bir polis memurunu boyun kısmından bıçakla yaraladı. İ.T. ve babası gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Özel Harekat timleri ise olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurumlasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurumlasına karşı

0
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

0
Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

1
Mavi Deniz

Mavi Deniz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir