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Uyuşturucu bağımlısı kişi ablasını öldürdü

Adana'da ablasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı, cinayet dedektifleri tarafından 2 dakikada yakalandı.

İHA | 12.09.2019 - 11:39..
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Sultan B. (34), kardeşi Ali B. (25) ve annesiyle birlikte yaklaşık 6 ay önce Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki eve taşındı.

AMBULANS İSTEYİP, KAÇTI

Ali B., bugün sabah saatlerinde ev sahibi Zübeyde Kurtar'ın evine gelip kapıyı çalarak, "Buranın adresi nedir, ambulans çağırın. Ben ablamla kavga ettim." deyip kaçtı.

Uyuşturucu bağımlısı kişi ablasını öldürdü

ÇIĞLIK ATTI, ŞOKA GİRDİ

Bunun üzerine şüphelenen kadın, aşağı inip Sultan B.'nin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atıp şoka girdi. Sesi duyan kadının kayınbiraderi de hemen ambulansa ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaklaşık 20 yerinden bıçaklanıp, öldürüldüğünü belirledi. Kadını evde kanlar içinde görüp gözyaşlarına boğulan ev sahibesini, komşuları teskin etmeye çalıştı.

Uyuşturucu bağımlısı kişi ablasını öldürdü

İKİ DAKİKADA YAKALANDI

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise zanlıyı bulmak için hemen çalışma başlattı. Polis, görgü şahitlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda zanlının kaçış yönüne doğru ekipleri kaydırıp, şok baskınlar yaptı. Dedektifler olaydan sadece 2 dakika sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde zanlıyı, bıçakla birlikte aldı.

Uyuşturucu bağımlısı kişi ablasını öldürdü

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Ali B.'nin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, gasp ve tehdit suçlarından 12 kaydının bulunduğu, en son hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girdiği, denetimli serbestlik yasası kapsamında çıktığı ve her gün polis merkezine giderek imza verdiği öğrenildi.

Uyuşturucu bağımlısı kişi ablasını öldürdü

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN ÖLDÜRDÜ

Zanlının, ablasını ise uyuşturucu parası vermediği için öldürdüğü belirtildi. Şahsın ilk ifadesinde, "Ablamı hırsız sandım, o yüzden bıçakladım." dediği öğrenildi. Ali B.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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