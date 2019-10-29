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Uyuşturucu bağımlısı, eşini ve kızını benzin döküp yaktı

Cani kocasının benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA | 29.10.2019 - 15:43..
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Uyuşturucu bağımlısı, eşini ve kızını benzin döküp yaktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlısı 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştı.

Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı.

2. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.

Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü, 12 gün sonra öldü -1

KIZI DA KARISI DA YANDI

Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz ise gözaltına alındı.

Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü, 12 gün sonra öldü -4

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bugün saat 10.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltındaki Can Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü, 12 gün sonra öldü -3

Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü, 12 gün sonra öldü -2


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