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Uyuşturucu baskınında sahte para bulundu

Manisa'da dedektör köpek eşliğinde yapılan uyuşturucu aramasında 57 bin lira sahte paraya el kondu.

İHA | 21.12.2018 - 09:41..
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotikle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu madde taşıdığı yönünde ihbar aldığı 34 PU 5284 plakalı aracı durdurdu.

100 TL'LİK 570 ADET BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

Dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan detaylı aramada, ön kaput sileceklerin altında bulunan plastik aksamın olduğu bölümde poşet içerisinde zulalanmış, değişik serilerde 100 TL’lik 570 adet sahte banknot bulundu.

Polis ekipleri, toplam 57 bin TL tutarındaki sahte paraya el koyarken, araçta bulunan E.Ç. ve M.S.’yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu baskınında sahte para bulundu

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