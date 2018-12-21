Uyuşturucu baskınında sahte para bulundu

Adana'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu

Başkan Erdoğan: İran ile ticarette hedef 30 milyar dolar

1 Bergüzar Korel Şabaniye'ye benzetildi Ünlüler arasında moda olan kısa saç akımına Bergüzar Korel de uymuştu.

2 Bu hafta 12 film vizyona girecek Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta, 5'i yerli 12 film vizyonda sinemaseverle buluşacak.

3 CHP şaşırtmadı: Suriye'ye girmeyin Türkiye, terör örgütü YPG'yi Fırat'ın doğusundan silmeye hazırlanırken CHP'den teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.

4 Ersun Yanal: Fenerbahçe asla eğilmez Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5-2 kazandıkları Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

5 Uzmanlardan yarıyıl tatilinde ödev uyarısı Yarıyıl tatili yaklaşırken, başarının anahtarı daha çok ödev yapmak mı? sorusu yeniden gündemde. Uzmanlar okuldan öğrenilen bilginin ödevden daha faydalı olduğunu söylüyor.

6 Berlin Duvarı’nın önünde bir Yozgatlı Yozgat’ta koca bir ev ve tarla bırakarak Almanya’ya göç eden Osman Kalın, Berlin Duvarı’nın doğusuna bahçe kurup, onu elinden almak isteyen yetkililere yıllarca direnmişti.