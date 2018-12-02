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Uyuşturucu etkisinde olan kişi yardıma gelenlere saldırdı

Kocaeli'de uyuşturucu alan kişi, kendisine yardım etmeye gelenlere silahla ateş açtı.

İHA | 02.12.2018 - 17:16..
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Kocaeli'de evde yalnız yaşayan kişi, sağlığından endişe ettiklerini söyleyen yakınlarının ihbarıyla gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin üzerine pencereden tabancayla ateş açtı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE ATEŞ AÇTI

Olayda yaralanan olmazken, etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Aytekin E., kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu söyledi.

Kurşunlar kimseye isabet etmezken, polis tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen Aytekin E., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki Aytekin E.'nin ifadesinde, "Olay sırasında uyuşturucu madde kullanmıştım. Onun etkisindeydim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aytekin E. adliyeye sevk edildi.

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