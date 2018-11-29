Uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan sürücü ceza aldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Aydın Efeler Serçeköy Mahallesi Yol Kontrol Uygulama noktasında 35 DE plakalı araç şüphe üzerine durduruldu.
Yapılan aramada araç sürücüsü M. Y. isimli şüphelinin montunun üst cebinde beyaz renkli poşet içerisinde 23 Gram Metamfetamin (Kristal) diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
UYUŞTURUCU ALIP EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIYORDU
Adli makamların talimatı ile hastaneye sevk edilen şüpheliden alınan kan ve idrar örneğin de şüphelinin uyuşturucu aldığı tespit edildi.
7 BİN 185 LİRA PARA CEZASI
Jandarma Trafik Timince, şüpheliye uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmaktan 5 bin 167 TL, ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL para cezası olmak üzere toplam 7 bin 185 TL ceza kesildi.
Adli makamların talimatı ile şüpheli göz altına alındı.