Uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan sürücü ceza aldı

Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği neden bizi aramadı

Putin: Dolar bizi terk ediyor

1 Bakan Selçuk: E-okul’u dünyaya satmak istiyorum Eğitimin milli olamadığını söylediğinde tepki aldığını belirten Bakan Selçuk, "Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır" dedi.

2 Yılbaşı için makyaj önerileri Makyaj tutkuları için yeni yılda makyajınızı kırmızı tonların yoğun olduğu renklerle tamamlamanız için öneriler...

3 Sembollerin hikayesi Spesifik bir konuyu, iyice daraltmış bir alanı incelemek; bizim düşünce, araştırma ve yayın dünyamızda pek olmuyor.

4 Brokolinin faydaları İtalya ile özdeşleşmiş bir sebze türü olan brokolinin dünyaya yayılması 1900’lü yıllarda gerçekleşmiştir.

5 Putin: Dolar bizi terk ediyor Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin doları bazı ülkeler üzerinde silah olarak kullanmasını esprili bir dille değerlendirdi.

6 Romanlar Çingene Kızı çalıştayı istiyor Romanlar Konfederasyonu, ABD'nin Ohio eyaletinden Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin roman kültürü ve tarihi ile olan ilişkisinin araştırılması için çalıştay düzenlenmesini talep ediyor.