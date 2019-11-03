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Uyuşturucu ile yakalanınca polise direndiler

Denizli'de polis aramasında üzerlerinden uyuşturucu çıkan şüpheliler, arbede sırasında kaçtıkları otelde yakalandı.

DHA | 03.11.2019 - 02:08..
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Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde polis ekipleri, cadde üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı -1

POLİSE DİRENİP OTELE KAÇTILAR

Bunun üzerine otomobilde bulunanlar, polis ekiplerine direnerek arbede çıkardı. Şüpheliler, polis ekiplerinden kaçıp bir otele girdi. Dışarı çıkmak istemeyen kişiler oteldeki çalışanlarla kavga etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dışarı çıkmamak için direnen, uyuşturucu madde ile birlikte otelde bekleyen M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, arbede yaşanan yerlerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine fenerler ile yaklaşık yarım saat arama yaptı.

Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı -2

Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı -3

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