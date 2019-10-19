taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

Meksika'nın Culiacan şehrinde uyuşturucu baronunun oğlu göz altına alınınca, kartelin adamları şehre inip güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

AA | 19.10.2019 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz yıllarda yakalanıp ABD'ye teslim edilen ''El Chapo'' lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu, Meksika'da tutuklanınca, Culiacan şehri karıştı.

El Chapo'nun oğlu tutuklanınca kartel şehre indi.VİDEO

KARTEL ŞEHRE İNDİ

Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere, çete üyeleri saldırdı. Çete üyeleri ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlattı. Üzerinde ağır silahlar yerleştirilmiş kamyonetlerle şehre inen kartel üyeleri, büyük paniğe neden oldu. Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açtı.

AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Çatışmalar esnasında çevredekiler tarafından çekilen ve aksiyon filmi sahnelerini aratmayan görüntülerde, örgüt üyelerinin ağır makineli silahlar kullandıkları görülüyor.

Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

8 KİŞİ ÖLDÜ 16 KİŞİ YARALANDI

Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar verdi. Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, 1 Ulusal Muhafız, 1 tutuklu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

14 NOKTADA SALDIRI DÜZENLENDİ

Guzman’ı bulunduğu evde gözaltına alan güvenlik güçlerine desteğe giden askerlere 14 noktada saldırıda bulunulduğunu anlatan Sandoval, kentteki 17 yolun da çete üyelerince kapatıldığını belirtti.

Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Güvenlik kabinesinin kararını destekliyorum. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Guzman ailesinin avukatı Juan Pablo Vadillo, Oviedo Guzman'ın serbest bırakıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

15
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

113
Katalanlar caddeleri ateşe verdi

Katalanlar caddeleri ateşe verdi

60
Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

148
MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

25
Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

13
Adıyaman'da yaşlı kadına tren çarptı

Adıyaman'da yaşlı kadına tren çarptı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir