Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

Geçtiğimiz yıllarda yakalanıp ABD'ye teslim edilen ''El Chapo'' lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu, Meksika'da tutuklanınca, Culiacan şehri karıştı.

El Chapo'nun oğlu tutuklanınca kartel şehre indi.VİDEO

KARTEL ŞEHRE İNDİ

Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere, çete üyeleri saldırdı. Çete üyeleri ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlattı. Üzerinde ağır silahlar yerleştirilmiş kamyonetlerle şehre inen kartel üyeleri, büyük paniğe neden oldu. Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açtı.

AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Çatışmalar esnasında çevredekiler tarafından çekilen ve aksiyon filmi sahnelerini aratmayan görüntülerde, örgüt üyelerinin ağır makineli silahlar kullandıkları görülüyor.

8 KİŞİ ÖLDÜ 16 KİŞİ YARALANDI

Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar verdi. Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, 1 Ulusal Muhafız, 1 tutuklu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

14 NOKTADA SALDIRI DÜZENLENDİ

Guzman’ı bulunduğu evde gözaltına alan güvenlik güçlerine desteğe giden askerlere 14 noktada saldırıda bulunulduğunu anlatan Sandoval, kentteki 17 yolun da çete üyelerince kapatıldığını belirtti.

SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Güvenlik kabinesinin kararını destekliyorum. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Guzman ailesinin avukatı Juan Pablo Vadillo, Oviedo Guzman'ın serbest bırakıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.