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Uyuşturucu kullanan oğlunun fotoğrafını gösterdi

Sadece birkaç ay arayla çekilen iki farklı fotoğrafı görenler şok yaşarken, genç adamın annesi ABD'li kadın, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Detay Haber | 15.10.2019 - 11:44..
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ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy, Facebook’ta uyuşturucu kullanan oğlunun çekilmiş iki farkı fotoğraflarını yayınlayarak, uyuşturucu bağımlılığının sadece birkaç ay içinde insanı ne hale getirebileceğini gözler önüne serdi.

İKİ FARKLI FOTOĞRAF ARASINDA SADECE BİRKAÇ AY VAR

ABD’li kadının kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, uyuşturucu kullanan oğlu Cody Bishop’un, sadece 7 ay arayla çekilmiş olduğu ifade edilen 2 farklı fotoğrafı yer aldı.

Uyuşturucu kullanan oğlunun fotoğrafını gösterdi

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI BU HALE GETİRDİ

Salfen-Tracy’nin paylaştığı ve 7 ay arayla çekişmiş olduğunu ifade ettiği 2 fotoğrafın ilkinde Cody, sağlıklı ve güçlü biri görünümündeyken, ikinci görselde ise uyuşturucu bağımlılığının genç adamı ne hale getirdiği görüldü.

Uyuşturucu kullanan oğlunun fotoğrafını gösterdi

"NEDEN BÖYLE BİR YOLU SEÇTİĞİNİ ANLAMAK ZOR"

Bishop’un hızlı bir şekilde zayıflamış ve cildi yaralarla kaplanmış hali, görenleri şoke etti.

Salfen-Tracy, “Cody’den birkaç haftadır haber alamıyorum. Kendisini seven ve ona ihtiyaç duyan ailesi ve çocukları olan bir kişinin hayatta neden böyle bir yolu seçtiğini anlamak zor.” ifadelerini paylaştı.

Uyuşturucu kullanan oğlunun fotoğrafını gösterdi

HERKESİ BİRLEŞMEYE ÇAĞIRDI

ABD’li kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek uyuşturucu sorunun çözülmesi için herkesi birleşmeye çağırdı.

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