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Uyuşturucu kullanıp drift yapan sürücüye rekor ceza

Antalya'da, uyuşturucunun etkisiyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 14 bin 800 lira rekor para cezası uygulandı.

İHA | 11.03.2020 - 16:06..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, narkotik ekipleri tarafından durduruldu.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aracı kullanan A.Y. ve araçta bulunan H.İ. isimli şüpheliler de yakalanırken, araç içerisinde yapılan arama da 2 paket halinde 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirdi.

Uyuşturucu kullanıp drift yapan sürücüye rekor ceza

İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

A.Y.’nin GBT sorgulamasında Alanya Taşra İlamat Masasınca cezaevi firarisi olarak arandığı, H.İ’nin de 5 suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

DRİFT YAPMA SUÇUNDAN 14 BİN 800 LİRA CEZA

Araç sürücüsü A.Y. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem, ayrıca trafik yönünden uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam da 14 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

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