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Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA | 03.03.2020 - 03:56..
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Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir haftada 53 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

3 BİN 662 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 874 kilogram esrar, 11 kilogram eroin, 24 kilogram skunk, 18  kilogram sentetik uyuşturucu ve 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 26 bin 168 liraya el konuldu, 53 ilde 3 bin 662 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

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