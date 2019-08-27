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Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldır

Kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve motolof kokteylli saldırıda bulundu.

İHA | 27.08.2019 - 03:33..
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 14-15 yaşlarında olduğu ileri sürülen iki şüpheli, ellerindeki molotof kokteyli ile S.Ç.’ye ait eve molotoflu saldırıda bulundu. Evde küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, iki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu adrese gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan, polis ekipleri şüphelilerin eşgalini belirlemek için mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

İzmir'de bir eve molotofkokteyli atıldı VİDEO

AYNI ADRESTE 4 GÜN ÖNCE 600 KİLOGRAM ‘SKUNK’ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram ’Skunk’ maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.
Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldır

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldır

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldır

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