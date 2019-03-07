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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İHA | 07.03.2019 - 21:34..
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde 3 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

POLİSLERDEN OPERASYON

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada Skunk maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan F.Ş. ve U.K. isimli şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler savcılıktan tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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