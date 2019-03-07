Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde 3 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

POLİSLERDEN OPERASYON

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada Skunk maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.Ş. ve U.K. isimli şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler savcılıktan tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





