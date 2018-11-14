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Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

AA | 14.11.2018 - 00:31..
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Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

New York Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davayı izlemek isteyenler, girişte güvenlik taraması için yağmur altında uzun kuyruklar oluştururken polis de ağır silahlar ve bomba koklayan köpeklerle bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

EŞİ DE MAHKEMEDEYDİ

Guzman'in eşi Emma Coronel Aispuro da duruşmayı izlemek için sabah saatlerinde Brooklyn Federal Mahkemesine geldi.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

JÜRİ VE TANIKLAR İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

Aylarca süreceği tahmin edilen davada görev alacak jüri heyetinin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı belirtildi.

Davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Brian Cogan’ın, tanıkların da korunması için mahkemede çizim yapılmasını yasakladığı bildirildi.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

PENCERESİZ BİR HÜCREDE TUTULUYOR

61 yaşındaki Meksikalı uyuşturucu elebaşısı, Manhattan Adası'nın aşağı kısmında küçük, penceresiz bir hücrede 22 aydır yargılanmayı bekliyordu.

17 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

Guzman, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi 17 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkıyor.

ÖMÜR BOYU HAPİS VE 14 MİLYAR DOLAR CEZA İSTEMİ

ABD savcıları, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'in ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

DÜNYANIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU KARTELİNİN LİDERİ

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa Cartel'in elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında yaklaşık 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı iddia ediliyor.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

DÜNYANIN EN ACIMASIZ ÇETE LİDERİ

ABD hükümeti tarafından "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, İnterpol tarafından aranıyordu.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

MEKSİKA'DA İKİ KEZ HAPİSTEN KAÇTI

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

SEAN PENN'E RÖPORTAJ VERDİ

Yakalanmadan hemen önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadelerini kullanmıştı.

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

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Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

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