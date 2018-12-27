Uyuşturucu otomobilin yakıt deposundan çıktı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
KÖPEK AKARYAKIT DEPOSUNA HAVLADI
Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, köpeğin, yakıt deposuna tepki vermesi üzerine, aracın yakıt deposu sökülerek kontrol edildi.
6 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Depoda, 14 paket halinde 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.