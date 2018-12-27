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Uyuşturucu otomobilin yakıt deposundan çıktı

Hatay'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilin deposunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA | 27.12.2018 - 17:47..
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

KÖPEK AKARYAKIT DEPOSUNA HAVLADI

Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, köpeğin, yakıt deposuna tepki vermesi üzerine, aracın yakıt deposu sökülerek kontrol edildi.

Uyuşturucu otomobilin yakıt deposundan çıktı

6 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Depoda, 14 paket halinde 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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