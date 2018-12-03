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Uyuşturucu satan 3 kişi cezaevine gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

DHA | 03.12.2018 - 18:11..
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Bodrum'da, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Bodrum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam, Ortakent Yahşi Mahallesi'nde M.A. ve R.Ş.'yi, M.A.Ç.'ye uyuşturucu satarken yakalayıp, gözaltına aldı.

Uyuşturucu satan 3 kişi cezaevine gönderildi

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

İkilinin üzerlerinde yapılan aramada, 2 gram skunk ele geçirildi. M.A. ve R.Ş.'ye, 'Nasır' lakaplı N.İ.'nin uyuşturucu temin ettiğini öğrenen ekipler, harekete geçti. N.İ., narkotik ekiplerince alışveriş merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. N.İ.'nin yapılan üst aramasında, 11 gram skunk ele geçirildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

M.A.Ç., hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen N.İ., M.A. ve R.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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