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Uyuşturucu satıcılarından 'muska'lı savunma

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklu yargılanan karı-koca, “Evimizde 3 sene önce bir muska çıktı, o muska bizi bu hale soktu." dedi.

İHA | 18.11.2019 - 14:08..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda, karı-koca olan M.Ç. ve Z.Ç., evlerinde yakalandı.

Evde yapılan aramada, 71 gram metamfetamin, 0,6 gram esrar, 2 alüminyum folyo, 3 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri öğrenilen para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan M.Ç. ve Z.Ç. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Ç. ile Z.Ç. ve avukatlar hazır bulundu.

"MUSKA BİZİ BU HALE SOKTU"

Tutuklu sanık M.Ç. isimli sanık, “Ben inşaatlarda taşeronluk yaparım, 50-60 bin TL gelirim var. Çok zor günler geçiriyoruz. Evimizde 3 sene önce bir muska çıktı, o muska bizi bu hale soktu. Üzerimize birileri oyunlar oynadı, muskayı bulduktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladım. Ancak kimseye satmadım, içmek için bile kimseye vermedim, içtiğim için çok pişmanım. Şehir dışına bu muska yüzünden hocaya gidince polisler geldi, rabbim bütün kullananları bu pislikten uzak tutsun” diye konuştu.

TOPLAMDA 10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ev hanımı olan kadın Z.Ç. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini istedi. Karı kocaya toplam 10 yıl hapis Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu M.Ç. isimli kocaya, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, diğer sanığın karısı olan Z.Ç.’ye ise ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.

Uyuşturucu satıcılarından 'muska'lı savunma

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