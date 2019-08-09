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Uyuşturucu satıcılarıyla tartışan kişi kolundan vuruldu

Uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen Ö.Ö. ve S.Ç. ile vatandaşlar arasında çıkan silahlı kavgada Atilla M. sağ kolundan yaralandı.

DHA | 09.08.2019 - 20:58..
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Antalya'da Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde silahlı kavga meydana geldi.

Ö.Ö. ve S.Ç., plakasız motosikletle 1047. Sokak üzerindeki pazar alanına geldi. Bölge sakinleri Ö.Ö. ve S.Ç.'nin uyuşturucu satışı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. Ö.Ö ve S.Ç. ile bölge sakinleri arasında tartışma çıktı.

7  ADET BOŞ KOVAN

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö. yanında bulunan tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. Ardından tabancayı alan S.Ç. de ateş etti. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri bölge sakinlerinden Atilla M.'nin sağ koluna isabet etti. Atilla M. kan içerisinde kalırken, şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri ara sokakta yakalarken, Atilla M. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayda kullanılan tabancayı başka bir sokakta bulurken, olay yerinde ise 7 adet boş kovan buldu.
Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Uyuşturucu satıcılarıyla tartışan kişi kolundan vuruldu

Uyuşturucu satıcılarıyla tartışan kişi kolundan vuruldu

Uyuşturucu satıcılarıyla tartışan kişi kolundan vuruldu

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