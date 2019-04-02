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Uyuşturucu serasında kenevir sularken yakalandılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir seraya düzenlediği operasyonda, 537 kenevir bitkisinin bakımını yapan 2 şüpheli yakalandı.

İHA | 02.04.2019 - 12:09..
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Jandarma ekipleri, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi Çayır Sokak’ta seraları bulunan A.B. ve C.D. isimli şüphelilerin, bu seralarda yasa dışı kenevir bitkisi ektiği ve elde ettikleri uyuşturucu maddeyi gençlere sattıkları yönünde duyum aldı.

KENEVİR SULARKEN YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonda şüpheliler, serada kenevir bitkilerinin bakımını yaparken suçüstü yakalandı. Sera içinde 537 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinin gübrelendiği, bakımının yapıldığı ve damla sulama yolu ile sulandığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birisinin hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Uyuşturucu serasında ele geçirilen 537 kök kenevir bitkisi, imha edilmek üzere Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Uyuşturucu serasında kenevir sularken yakalandılar

Uyuşturucu serasında kenevir sularken yakalandılar

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