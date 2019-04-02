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Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

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YSK Başkanı: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

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1 Netanyahu, Putin ile görüşecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek.

2 Sabahattin Ali eserlerinden alıntılar Son günlerin en çok konuşulan yazarlarından Sabahattin Ali’yi, eserlerinden alıntılarla ve anısına sonsuz saygıyla anıyoruz…

3 Uyuşturucu serasında kenevir sularken yakalandılar Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir seraya düzenlediği operasyonda, 537 kenevir bitkisinin bakımını yapan 2 şüpheli yakalandı.

4 Pakistan: Hint askerleri 3 askerimizi öldürdü Rastgele ateş açan Hint askerleri; Keşmir'de Pakistan kontrolündeki Rawalakot bölgesinde 3 Pakistan askerin ölümüne neden oldu.

5 İrlanda Başbakanı'ndan ünlü şarkıcıya aşk mektubu İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, ünlü şarkıcı Kylie Minogue'a antetli kağıda bir aşk mektubu yazdığı ve bu mektubu şarkıcıya gönderdiği ortaya çıktı.

6 Sağlığınızı izleyen akıllı pijamalar ile tanışın Sıradan bir kıyafet gibi görünen akıllı pijamalar, sağlığınızı takip ederek size rapor veriyor.