Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 şahıs yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ereğli Çevre Yolu Caddesi üzerinde çalışma başlattı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Çalışma kapsamında, yolda yapılan trafik uygulamasıyla birlikte araçlar durdurularak tek tek arandı. Kontroller sırasında, Gaziantep’ten geldiklerini ileri süren ve içerisinde 3 kişi bulunduğu bir otomobil durduruldu.

NARKOTİK KÖPEĞİ OSCAR BULDU

Şahısların kimlik kontrolünün ardından araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği Oscar'ın, araçta yaptığı arama sırasında otomobilin bazı bölmelerine tepki vermesi üzerine 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Araç emniyet otoparkına çekilirken, araçta bulunan H.T., C.D. ve S.C.D. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Üç şahsın, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.