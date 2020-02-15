Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda metamfetamin maddesi, Jameika maddesi ve esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.