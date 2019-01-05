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Uyuşturucu şüphelisi: Beni çekin ama kadınları çekmeyin

Antalya'da polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 458 ecstasy hap ile 2 kilo 656 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan birinin gazetecilerden isteği "Benim çekin, kadınları çekmeyin." oldu.

DHA | 05.01.2019 - 16:12..
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, önceki gece durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, 4 bin 971 adet ecstasy hap ele geçirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Araçtaki A.H., O.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yapılan baskında ise uyuşturucu hap sattığı tespit edilen ve torbacı diye tabir edilen H.H., S.D., M.Y. ve M.S. de suçüstü yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

M.S.'nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 487 ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.H., O.H., G.H., H.H., S.D., M.Y. ve M.S., polisteki sorgularının 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

"KADINLARI ÇEKMEYİN, ÇOCUKLARIMIZ GÖRMESİN"

Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Televizyona mı çıkıyoruz? Beni çekin, ama kadınları çekmeyin. Çocuklarımız görmesin kurban olayım." dedi.

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