Uyuşturucu tacirleri 10 kilo esrarı çeyiz içine sakladı

Uşak'a uyuşturucu getirileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri, harekete geçerek çalışma başlattı.

ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, bir otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen noktada aracı durduran ekipler, eğitimli köpeklerle araç içerisinde arama yaptı.

10 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Yapılan aramada, çeyiz eşyası olan yastık, uyku seti ve valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde toplam 10,35 kilogram esrar yakalandı.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edildi.