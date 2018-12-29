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Uyuşturucu tacirleri 10 kilo esrarı çeyiz içine sakladı

Uşak'ta, polis ekiplerince fiziki takibe alınan şüpheli araçta yapılan aramanın ardından, çeyiz bohçasının içinden 10 kilogram esrar çıktı.

İHA | 29.12.2018 - 13:24..
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Uşak'a uyuşturucu getirileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri, harekete geçerek çalışma başlattı.

ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, bir otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen noktada aracı durduran ekipler, eğitimli köpeklerle araç içerisinde arama yaptı.

Uyuşturucu tacirleri 10 kilo esrarı çeyiz içine sakladı

10 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Yapılan aramada, çeyiz eşyası olan yastık, uyku seti ve valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde toplam 10,35 kilogram esrar yakalandı.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucu tacirleri 10 kilo esrarı çeyiz içine sakladı

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