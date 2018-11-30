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Tacirler mahkemede suçu birbirine attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, geçen 4 Şubat'ta polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklanan uyuşturucu tacirleri mahkemede birbirlerini suçladı.

DHA | 30.11.2018 - 20:27..
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, 4 Şubat 2018 tarihinde İnegöl'de ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde KOM ekipleri tarafından durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 şüpheli kaçmaya çalışırken, polisin havaya ateş açması sonucu yakalandı.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaçarken yol kenarına attığı paralar, çevredekiler tarafından toplanarak polislere teslim edildi. Otomobilde yapılan aramada ise çok miktarda satışa hazır sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Celalettin Çelik ve Özgür Bulum, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tacirler mahkemede suçu birbirine attı

İNKARDA BULUNDU

Tutuklu sanıklar Çelik ve Bulum'un yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ilk savunmasını yapan Celalettin Çelik, "Ben uyuşturucu ticareti yapmıyorum, Özgür yapıyor. Suçsuzum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Özgür Bulum ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek Celalettin Çetin'i suçladı. Birbirlerini suçlayan iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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