Uyuşturucu tacirlerinden kalaşnikof çıktı

Başkent'te uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi.

ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMADA KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu ekipler yaptıkları üst aramasında, 1 tabanca satışa hazır şekilde paketlenmiş çok sayıda eroin maddesi ele geçirdi.

Bu kişilere ait olduğu tespit edilen bir adreste ise alınan yasal izinlerin ardından yapılan aramada ise 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.





GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan zanlıların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.