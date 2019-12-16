taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8446
Euro
6.5058
Altın
1475.58
Borsa
110700.04
Gram Altın
277.326
Bitcoin
41514.54

Uyuşturucu tacirlerinden kalaşnikof çıktı

Ankara'da polis ekipleri tarafından, uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 16.12.2019 - 11:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Başkent'te uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi.

ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMADA KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu ekipler yaptıkları üst aramasında, 1 tabanca satışa hazır şekilde paketlenmiş çok sayıda eroin maddesi ele geçirdi.

Bu kişilere ait olduğu tespit edilen bir adreste ise alınan yasal izinlerin ardından yapılan aramada ise 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinden kalaşnikof çıktı


GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan zanlıların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

138
Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

82
Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

49
Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi

154
Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

39
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

142
Keremcem, İranlı aşkıyla yeni yıla girecek

Keremcem, İranlı aşkıyla yeni yıla girecek

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir