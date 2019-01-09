Uyuşturucu tacirlerinden polise rüşvet teklifi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, 29 Aralık tarihinde Aksaray’da yapılan denetim ve kontroller sırasında C.S. ve E.Ö. isimli şüpheli iki kişiyi durdurdu.

UYUŞTURUCU YAKALANDI, RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis ekipleri, satışa hazır halde 15 parça kokain türü uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’ne götürüldükleri sırada, iddiaya göre polis ekiplerine salıverilme karşılığında 4 bin 590 lira rüşvet teklif etti.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 30 Aralık’ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından, ’uyuşturucu ticareti’ ve ’rüşvet’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.