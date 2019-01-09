taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4969
Euro
6.30765
Altın
1282.155
Borsa
91320.78
Gram Altın
226.674

Uyuşturucu tacirlerinden polise rüşvet teklifi

İstanbul Fatih'te şüphe üzerine durdurulan iki kişinin üzerinden kokain çıktı. Şüpheliler, bir de 4590 lira rüşvet teklif edince iki suçtan tutuklandı.

İHA | 09.01.2019 - 11:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, 29 Aralık tarihinde Aksaray’da yapılan denetim ve kontroller sırasında C.S. ve E.Ö. isimli şüpheli iki kişiyi durdurdu.

UYUŞTURUCU YAKALANDI, RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis ekipleri, satışa hazır halde 15 parça kokain türü uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’ne götürüldükleri sırada, iddiaya göre polis ekiplerine salıverilme karşılığında 4 bin 590 lira rüşvet teklif etti.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 30 Aralık’ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından, ’uyuşturucu ticareti’ ve ’rüşvet’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

71
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

75
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

74
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

58
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

79
Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

11
Can Yaman ameliyat oldu

Can Yaman ameliyat oldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir