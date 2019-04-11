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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen kişiler, 4 mahallede yapılan operasyon sonucu yakalandı.

İHA | 11.04.2019 - 15:35..
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Ulaş Mahallesi ve Kurbanbaba Parkı içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcı olduğu tespit edilen H.T., A.L., H.E., H.K., M.U., T.A., İ.T., S.K. ile B.K. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şahısların üst incelemesinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 88 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 4 adet exctacy hap, 2 gram eroin, 2 adet tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 3 bin 885 TL ele geçirdi.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi tutuklandı

HEPSİ CEZAEVİNDE

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi tutuklandı

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