Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Ulaş Mahallesi ve Kurbanbaba Parkı içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcı olduğu tespit edilen H.T., A.L., H.E., H.K., M.U., T.A., İ.T., S.K. ile B.K. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şahısların üst incelemesinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 88 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 4 adet exctacy hap, 2 gram eroin, 2 adet tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 3 bin 885 TL ele geçirdi.

HEPSİ CEZAEVİNDE

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





