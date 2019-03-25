Uyuşturucu ticareti pahalıya patladı: 20'şer yıl hapis

Uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Mevlüt Döner ve Yasin Aydoğdu, savunmalarında çok pişman olduklarını söyledi.

''BERAATİMİ İSTİYORUM'' DİYEN SANIK 20 YIL ALDI

Döner, "Hakkımdaki suçlamaları kabul ediyorum. Ben bu illeti aldım ve kullandım. Çok pişmanım. Ancak, uyuşturucu maddeyi aldığım kişileri mahkemede ispatlayamadığım için çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum.’’ dedi.

SANIKLARDAN BİRİ İNKAR ETTİ

Sanık Yasin Aydoğdu ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu iddia eden Aydoğdu, "Daha önce de kullandım, bundan dolayı da ceza aldım. Verdiğim beyanlarla uyuşturucu satıcıları yakalandı. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. İş yerlerim var ve tutuklu bulunduğum için buraları kapattım. Mağdur oldum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

ONAR YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, sanık Mevlüt Döner'i, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına, diğer sanık Yasin Aydoğdu’yu da aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca her 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.