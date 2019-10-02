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Uyuşturucu ticareti yapanlar polisten kaçarken kaza yaptı

Bodrum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli otomobilleriyle seyir halindeyken polis tarafından takip edilmeye başlandı. Şüphelilerin bulunduğu araç, polislerden kaçarken refüje çıktı.

İHA | 02.10.2019 - 12:23..
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Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şahısları takibe aldı.

Uyuşturucu ticareti yapanlar polisten kaçarken kaza yaptı

KAÇARKEN REFÜJE ÇIKTILAR

Polisi fark eden 2 şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kızılağaç Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktı.

Kaza yapan otomobildeki şüpheliler araçtan inip kaçmaya çalıştı. Şahıslardan biri polis ekiplerince yakalanırken, diğeri ise kaçmaya devam etti.

Bodrum Narkotik ve KOM ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Uyuşturucu ticareti yapanlar polisten kaçarken kaza yaptı

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ormanlık alana kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar sürerken, kazaya karışan otomobil incelenmek üzere kaza yerinden kaldırıldı.

Araçta yapılan incelemeler sonucunda 1 kilogram toz esrar, 400 uyuşturucu hap ve 50 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Uyuşturucu ticareti yapanlar polisten kaçarken kaza yaptı

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