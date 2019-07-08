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Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 65 kök kenevir ve 830 gram esrar ele geçirildi.Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 20:32..
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nde A.Ç. ve oğlu Y.Ç.’nin uyuşturucu ürettiklerini tespit eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eve baskın düzenledi.

Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını VİDEO

JANDARMA İMHA ETTİ

Uyuşturucu madde arama köpeği Vicdan ile yapılan aramalarda baba A.Ç. ve oğlu Y.Ç’nin yaşadığı evin bahçesinde 65 kök dişi Hint keneviri, ev içerisinde ise 830 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma tarafından yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

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